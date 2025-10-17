Exposition « Abrume – sur les traces des cabanes libres » Galerie Callot – École d’architecture Paris-Malaquais – PSL Paris

Exposition « Abrume – sur les traces des cabanes libres » 17 – 19 octobre Galerie Callot – École d'architecture Paris-Malaquais – PSL Paris

Accès libre et gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

La Galerie Callot créée en 2025 par l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais – PSL présente l’exposition « Abrume – sur les traces des cabanes libres ».

Issue d’une enquête de terrain menée par deux anciens étudiants de l’Ensa Paris-Malaquais – PSL, Raphaël Guillemette et Gauthier Delvert, l’exposition Abrume explore un patrimoine fragile et méconnu : celui des cabanes non gardées. Ces abris disséminés dans les replis du territoire, souvent invisibles mais bien vivants, racontent une autre manière d’habiter, de construire, et surtout, de faire société.

L’exposition prolonge le livre Abrume – sur les traces des cabanes libres, publié à l’automne 2024 aux éditions ULMER. Accessible et pédagogique, elle s’adresse à un large public : randonneurs, curieux, scolaires, professionnels de la construction, chercheurs. En valorisant ce patrimoine modeste, elle questionne nos manières de bâtir, d’habiter et de vivre ensemble.

PROGRAMME SPÉCIAL JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Visites guidées de l’exposition par les commissaires (45 mn) :

– Vendredi 17 octobre, à 10h45

– Samedi 18 octobre, à 14h30 et 17h

Dimanche 19 octobre : visite libre

Commissaire générale : Margaux Darrieus

Commissaires : Raphaël Guillemette et Gauthier Delvert

L’exposition bénéficie du soutien des éditions Ulmer et du réseau des Maisons de l’architecture.

1 rue Jacques Callot, Paris VIe :

de 10h à 20h, vendredi 17 octobre

de 10h à 18h, samedi 18 et dimanche 19 octobre. L’exposition Abrume, restera accessible au public jusqu’au 25 octobre 2025. Dernières visites guidées le 25 octobre à 14h30 et 17h.

1 rue Jacques-Callot 75006 Paris

Sa programmation puise à l’intérieur et au-delà de l’espace pédagogique pour réfléchir à l’architecture et par l’architecture aux enjeux matériels, spatiaux, sociaux, politiques, environnementaux contemporains.

©Abrume