Exposition Abrume, sur les traces des cabanes libres Galerie Callot Paris samedi 20 septembre 2025.

Exposition-événement : Abrume, sur les traces des cabanes libres

Issue d’ une enquête de terrain menée par deux diplômés de l’ École d’ architecture Paris-Malaquais – PSL, Raphaël Guillemette et Gauthier Delvert, l’exposition Abrume, sur les traces des cabanes libres explore un patrimoine fragile et méconnu : celui des cabanes non gardées. Ces abris disséminés dans les replis du territoire, souvent invisibles mais bien vivants, racontent une autre manière d’ habiter, de construire, et surtout, de faire société.

L’exposition s’ adresse à un large public : randonneurs, curieux, scolaires, professionnels de la construction, chercheurs. En valorisant ce patrimoine modeste, elle questionne nos manières de bâtir, d’habiter et de vivre ensemble.

La galerie Callot

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, l’École d’architecture Paris-Malaquais – PSL inaugure, en septembre 2025, la galerie Callot, un lieu d’exploration et de diffusion de la culture architecturale, pensé comme une plateforme où se rencontrent les savoirs académiques, la recherche scientifique et les énergies créatives venues de tous horizons.

La galerie Callot met en avant la jeune création architecturale et s’adresse à tous les publics. Chaque année sera rythmée par trois types d’exposition, sous le commissariat général de Margaux Darrieus pour la période 2025- 2028 :

une exposition pilotée par des commissaires invités ;

une exposition portée par des diplômés de Paris-Malaquais – PSL ;

des expositions de travaux d’étudiants (workshops, studios, projets de fin d’études…).

Visites guidées de l’exposition Visites gratuites de 45 min par les commissaires : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine :

– Samedi 20 septembre : 14h30 et 17h

– Dimanche 21 septembre : 11h À l’occasion des Journées nationales de l’architecture :

– Vendredi 17 octobre : 10h45

Samedi 18 octobre : 14h30 et 17h

Ne manquez pas l’exposition inaugurale de la galerie Callot, le nouvel espace consacré à l’architecture émergente au cœur de Paris !

Du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Du samedi 20 septembre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Galerie Callot 1, rue Jacques Callot 75006 Paris

https://paris-malaquais.archi.fr/galerie-callot/events/exposition-abrume/ communication@paris-malaquais.archi.fr https://www.facebook.com/Ecole-nationale-sup%C3%A9rieure-darchitecture-Paris-Malaquais-936226349797670/ https://www.facebook.com/Ecole-nationale-sup%C3%A9rieure-darchitecture-Paris-Malaquais-936226349797670/