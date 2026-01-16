EXPOSITION ABSOLUMENT NATURE LAURA DREYER Montpellier

EXPOSITION ABSOLUMENT NATURE LAURA DREYER

28 Allée de l’Eubée Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-07

La Galerie Olesya Lisa a le plaisir d’annoncer l’exposition personnelle de l’artiste Laura Dreyer, Absolument Nature , du 7 au 21 février 2026.

Le vernissage aura lieu le samedi 7 février de 16h à 22h.

Cette exposition invite à une déconnexion contemplative et à une réinterprétation vibrante du monde végétal et animal.

Pour Laura Dreyer, la nature n’est pas un simple sujet, mais un besoin absolu. Son travail, à la fois organique et sensible, capture l’essence et la fragilité du vivant. À travers des techniques mixtes qui jouent sur la matière et la transparence, elle propose une expérience immersive qui interroge notre rapport au monde naturel.

Absolument incarne à la fois son mode de vie et sa conviction profonde l’humanité a besoin de se reconnecter à la beauté fondamentale de la nature pour retrouver son équilibre.

Entrée libre Ouverture du mardi au samedi, 10h-19h .

28 Allée de l’Eubée Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Galerie Olesya Lisa is pleased to announce a solo exhibition by artist Laura Dreyer, Absolument Nature , from February 7 to 21, 2026.

The opening will take place on Saturday, February 7, from 4 pm to 10 pm.

