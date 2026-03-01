Exposition Abstract Constructions Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence
Exposition Abstract Constructions Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence dimanche 15 mars 2026.
Exposition Abstract Constructions
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
À la Fondation CAB, l’exposition instaure un dialogue inédit entre Nassos Daphnis, figure historique de l’abstraction géométrique, et Rita McBride, artiste contemporaine majeure.
.
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 11 24 49 spv@fondationcab.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the CAB Foundation, the exhibition establishes a unique dialogue between Nassos Daphnis, a historical figure in geometric abstraction, and Rita McBride, a major contemporary artist.
L’événement Exposition Abstract Constructions Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence