Exposition Abstraction Océan galerie les montparnos paris

L’abstraction

est sans doute l’événement artistique majeur du XXe siècle. Dans un

monde en quête de repères, ce mouvement est né de la nécessité de trouver de

nouvelles façons de voir. Le surgissement de l’abstraction a profondément

transformé notre perception du réel, de la nature et du spirituel. De nouvelles

formes de pensées, l’accélération des progrès scientifiques et techniques ont

ouvert une brèche inédite qui continue d’infuser la création contemporaine. Un

autre horizon s’est ouvert sur un univers de couleurs, de matière et de

lumière. Les peintres se sont dégagés des apparences au profit de formes

idéales.

En

Bretagne, le terrain est particulièrement choisi pour accueillir cette

révolution. Depuis la venue prophétique de Gauguin, les artistes du monde

entier continuent d’y affluer, attirés par sa géographie et sa culture

ancestrale. Cette quête de l’esprit nouveau s’enracine ainsi dans la profondeur

et le mystère des paysages de la limite. Un motif, aussi évocateur qu’infini,

va irriguer les œuvres abstraites : l’océan. Dans ses paysages inondés de

brumes et de lumières, le peintre Turner avait entrevu cette possibilité de

franchir la ligne. Son héritage est plus que jamais d’actualité. L’abstraction

océanique nous invite à aller au-delà du rebord pour l’inconnu. Métaphore

d’autant plus lumineuse qu’elle apparaît comme l’écho de l’intériorité humaine,

sans cesse ballotée entre tempête et accalmie. Sur les toiles, l’énergie. Au

milieu des eaux, tout est mouvement, relation, résolution. Le ciel et la mer

s’unissent, les profondeurs font surface, les ultimes traces de terres balisent

l’espace, la palette se réduit à des signes de bleus, de gris de verts aux

allures de monochrome. L’épaisseur des vents, les masses, les vagues, la

lumière comme éblouissement, définissent de nouvelles immensités.

Pour cette nouvelle exposition, la galerie Les Montparnos réunit 8 peintres reconnus, de Bretagne et d’ailleurs, sur ce thème d’une abstraction océanique, d’une traversée au-delà de la ligne.

Avec les peintres Benjamin Bozonnet, Brigitte Conan, Yvon Daniel, Pierre Delcourt, Matthieu Dorval,

Rodolphe Le Corre, Anne Louvigné, Noël Pasquier

Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T10:30:00+02:00_2025-11-13T18:30:00+02:00;2025-11-14T10:30:00+02:00_2025-11-14T18:30:00+02:00;2025-11-15T10:30:00+02:00_2025-11-15T18:30:00+02:00;2025-11-18T10:30:00+02:00_2025-11-18T18:30:00+02:00;2025-11-19T10:30:00+02:00_2025-11-19T18:30:00+02:00;2025-11-20T10:30:00+02:00_2025-11-20T18:30:00+02:00;2025-11-21T10:30:00+02:00_2025-11-21T18:30:00+02:00;2025-11-22T10:30:00+02:00_2025-11-22T18:30:00+02:00;2025-11-25T10:30:00+02:00_2025-11-25T18:30:00+02:00;2025-11-26T10:30:00+02:00_2025-11-26T18:30:00+02:00;2025-11-27T10:30:00+02:00_2025-11-27T18:30:00+02:00;2025-11-28T10:30:00+02:00_2025-11-28T18:30:00+02:00;2025-11-29T10:30:00+02:00_2025-11-29T18:30:00+02:00;2025-12-02T10:30:00+02:00_2025-12-02T18:30:00+02:00;2025-12-03T10:30:00+02:00_2025-12-03T18:30:00+02:00;2025-12-04T10:30:00+02:00_2025-12-04T18:30:00+02:00;2025-12-05T10:30:00+02:00_2025-12-05T18:30:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T18:30:00+02:00;2025-12-09T10:30:00+02:00_2025-12-09T18:30:00+02:00;2025-12-10T10:30:00+02:00_2025-12-10T18:30:00+02:00;2025-12-11T10:30:00+02:00_2025-12-11T18:30:00+02:00;2025-12-12T10:30:00+02:00_2025-12-12T18:30:00+02:00;2025-12-13T10:30:00+02:00_2025-12-13T18:30:00+02:00;2025-12-16T10:30:00+02:00_2025-12-16T18:30:00+02:00;2025-12-17T10:30:00+02:00_2025-12-17T18:30:00+02:00;2025-12-18T10:30:00+02:00_2025-12-18T18:30:00+02:00;2025-12-19T10:30:00+02:00_2025-12-19T18:30:00+02:00;2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T18:30:00+02:00

galerie les montparnos rue stanislas 75006 paris

https://www.galerielesmontparnos.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266&locale=fr_FR https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266&locale=fr_FR