Exposition Abstractions Concrètes Brou

Exposition de peintures de Gaëlle Wagner au Bureau d’Information Touristique de Brou. Gaëlle Wagner, artiste plasticienne orléanaise, développe un travail d’expressionnisme abstrait où se rencontrent dripping, abstractions

géométriques, paysages abstraits.

Artiste plasticienne installée à Orléans, Gaëlle Wagner développe un travail inscrit dans l’expressionnisme abstrait, mêlant peinture contemporaine, street-art et expérimentation. Son univers explore le dripping, le paysage abstrait, les abstractions géométriques et, plus récemment, la série des Abstractions concrètes. Sa peinture intuitive et sensorielle s’ancre dans le geste libre, la fluidité de la matière et l’accident créatif. Présentées en France et à l’international, ses œuvres circulent aussi via Artsper et la Galerie Artshot, et se déploient également dans des performances de peinture en direct et des interventions dans l’espace public.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

English :

Exhibition of paintings by Gaëlle Wagner at the Brou Tourist Information Office. Gaëlle Wagner, a visual artist from Orléans, is developing an abstract expressionist style, combining dripping, geometric abstractions and abstract landscapes

geometric abstractions and abstract landscapes.

German :

Ausstellung von Gemälden von Gaëlle Wagner im Bureau d’Information Touristique de Brou. Gaëlle Wagner, bildende Künstlerin aus Orléans, entwickelt eine Arbeit des abstrakten Expressionismus, in der sich Dripping, abstrakte

geometrische Malerei, abstrakte Landschaften.

Italiano :

Mostra di dipinti di Gaëlle Wagner presso l’Ufficio del Turismo di Brou. Gaëlle Wagner, artista visiva di Orléans, sviluppa uno stile espressionista astratto che combina dripping, astrazioni geometriche e paesaggi astratti

astrazioni geometriche e paesaggi astratti.

Espanol :

Exposición de pinturas de Gaëlle Wagner en la Oficina de Turismo de Brou. Gaëlle Wagner, artista plástica de Orleans, desarrolla un estilo expresionista abstracto que combina el dripping, las abstracciones geométricas y los paisajes abstractos

abstracciones geométricas y paisajes abstractos.

