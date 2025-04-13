Exposition Abysses Bis Place Saint-Sauveur Caen

Exposition Abysses Bis

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 11:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Réunir différents artistes aux expressions artistiques variées autour d’un même thème ? C’est le pari fait par l’association d’art actuel Dire AutRemenT.

Réunir différents artistes aux expressions artistiques variées autour d’un même thème ? C’est le pari fait par l’association d’art actuel Dire AutRemenT.

Après Abysses, l’association vous invite à poursuivre le voyage en venant découvrir sa nouvelle exposition. Chaque artiste y a placé sa touche d’originalité, sensibilité et esthétique, avec sincérité et engagement de soi.

Soyez curieux, poussez la porte !

Vernissage le 3 avril à 19h présentation du travail par les artistes

Tous les jours, à 15h30 et 17h lecture théâtralisée d’extraits de Balade abyssale par la compagnie La nuit sera feu .

Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Exposition Abysses Bis

Bringing together different artists from different artistic backgrounds around the same theme? That’s the challenge taken up by the contemporary art association Dire AutRemenT.

L’événement Exposition Abysses Bis Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Caen la Mer