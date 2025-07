Exposition Abysses Médiathèque St-Vincent Saint-Vincent

Exposition Abysses Médiathèque St-Vincent Saint-Vincent samedi 5 juillet 2025.

Exposition Abysses

Médiathèque St-Vincent Le bourg Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-05

La médiathèque organise une exposition collective de livres textiles du 5 au 31 juillet, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Un atelier broderie est proposé le 5 juillet de 14h30 à 17h30.

Inauguration de l’exposition le 6 juillet à 11h.

Médiathèque St-Vincent Le bourg Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 52 80 mediatheque@saintvincent43.fr

English :

The mediatheque is organizing a group exhibition of textile books from July 5 to 31, during opening hours.

An embroidery workshop will be held on July 5 from 2.30 to 5.30 pm.

Exhibition opening on July 6 at 11am.

German :

Die Mediathek organisiert vom 5. bis 31. Juli eine Gruppenausstellung von Textilbüchern, die während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen ist.

Ein Stickerei-Workshop wird am 5. Juli von 14:30 bis 17:30 Uhr angeboten.

Eröffnung der Ausstellung am 6. Juli um 11 Uhr.

Italiano :

La biblioteca multimediale organizza una mostra collettiva di libri tessili dal 5 al 31 luglio, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Il 5 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà un laboratorio di ricamo.

Inaugurazione della mostra il 6 luglio alle 11.00.

Espanol :

La biblioteca multimedia organiza una exposición colectiva de libros textiles del 5 al 31 de julio, en horario de apertura de la biblioteca.

El 5 de julio se celebrará un taller de bordado de 14.30 a 17.30 horas.

Inauguración de la exposición el 6 de julio a las 11h.

L’événement Exposition Abysses Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay