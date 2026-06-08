Exposition Académie des Arts et Sciences de la mer Saint-Quay-Portrieux mardi 25 août 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Exposition Académie des Arts et Sciences de la mer

Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-08-25

L’Académie des Arts & Sciences de la Mer vous invite à embarquer pour une aventure artistique inédite à travers le

monde maritime et portuaire, sa faune et sa flore, ses richesses et sa biodiversité,son humanité et sa fragilité …Entrée libre. Au centre de congrès. .

Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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L’événement Exposition Académie des Arts et Sciences de la mer Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme