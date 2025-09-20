Exposition « Accueillir la spiritualité des personnes en situation de handicap » Église protestante unie Lons-le-Saunier

Exposition « Accueillir la spiritualité des personnes en situation de handicap » Église protestante unie Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Accueillir la spiritualité des personnes en situation de handicap » 20 et 21 septembre Église protestante unie Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

La région Est-Montbéliard de l’Église protestante unie de France préparent un projet d’exposition itinérante pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leur spiritualité. Le temple de Lons accueille le prototype du projet à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : pour lancer le projet et partager avec vous, Francis Benoît, polyhandicapé, y expose huit tableaux qui expriment sa spiritualité.

Église protestante unie 24 place Bichat, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 28 37 53 51 https://jura.epudf.org/ Temple de l’église protestante unie (anciennement église réformée de France). Les cultes se déroulent les 2e et 4e dimanches du mois à 10h30. Parking et appuis vélos place Bichat.

La région Est-Montbéliard de l’Église protestante unie de France préparent un projet d’exposition itinérante pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leur spiritualité. Le de…

© Benoît