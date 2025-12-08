Exposition ACHAO Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-08

fin : 2025-12-20

2025-12-08

Exposition du lundi 8 décembre au samedi 20 décembre 025 inclus

tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30

Vernissage samedi 9 décembre à 18h30

Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org

