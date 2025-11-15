Exposition ACIER ET CÆTERA Le Bout du Pont La Gacilly

Exposition ACIER ET CÆTERA

L’ACIER est central dans le travail de Laurent Cadilhac.

Ses objets sont avant tout un travail de dessin et de volume qui prend corps par le modelage du métal sous la flamme du chalumeau et les coups de marteaux. Parfois en mouvement, souvent en équilibre, mélangées avec du bois, de la terre, monumentales ou de tailles modestes, ses sculptures (re)cherchent la fragilité, les vibrations du vivant. Le monde aquatique, le ciel, les marais, l’estran, le végétal, l’homme/animal, l’animal/sauvage sont autant les matières premières que les sources inspirantes pour ses pérégrinations artistiques. L’exposition se présente à travers différentes séries, différentes échelles, des mises en ombre, en lumière…

Exposition du 15 novembre au 28 décembre 2025

Ouvert mercredi et vendredi de 14h à 17h samedi et dimanche de 14h à 18h. .

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 47 57

