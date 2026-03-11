Exposition Action et contemplation , Mélanie Bourget & Jean-François Scourzic Galerie Municipale Bernard Nonnet Erquy

Exposition Action et contemplation , Mélanie Bourget & Jean-François Scourzic

Galerie Municipale Bernard Nonnet
5 Rue du 19 Mars 1962
Erquy
Côtes-d'Armor

Dans l’univers de Mélanie Bourget, chaque sculpture est une rencontre. Un regard franc, un geste suspendu, un fragment d’émotion capté dans la matière. Ses personnages femmes audacieuses, hommes mélancoliques, silhouettes tatouées nous invitent à deviner ce qui se cache sous la surface. Cheveux sculptés comme des vagues, regards provocants ou rêveurs, tatouages vintage ou rebelles racontent une vie, une histoire, un secret.

Mais ce sont les craquelures du raku, si caractéristiques, qui donnent à chaque pièce cette densité émotionnelle unique comme des cicatrices du temps, elles révèlent ce que les mots taisent. Mélanie Bourget ne modèle pas seulement des bustes. Elle capte le souffle de l’instant, le murmure de l’âme.

Pour l’accompagner, nous découvrirons aussi le monde en noir et blanc de Jean-François Scourzic. Sa première expérience auprès de Guy LeQuerrec lui a permis de photographier le Lido de Paris, et par la même occasion des scènes de la vie à Paris.

Il photographie aussi son retour en Bretagne. Ses promenades en nature avec ses chiens sont pour lui une façon de remettre le pied à l’étrier de son art.

Visite artistique (menée par les artistes) le vendredi 7 août à 18h.

Exposition visible du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 19h. .

Galerie Municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

