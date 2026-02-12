Exposition Ad-elle-Phité Centre Culturel de Fontlozier Valence
Exposition Ad-elle-Phité Centre Culturel de Fontlozier Valence lundi 2 mars 2026.
Exposition Ad-elle-Phité
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-02
fin : 2026-03-13
2026-03-02
La seconde proposition est l’exposition Ad-elle-Phité , consacrée aux droits des femmes et à l’égalité de genre dans le monde, en partenariat avec Amnesty International.
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
English :
The second proposal is the Ad-elle-Phité exhibition, dedicated to women?s rights and gender equality around the world, in partnership with Amnesty International.
