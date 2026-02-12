Exposition Ad-elle-Phité Centre Culturel de Fontlozier Valence

Exposition Ad-elle-Phité

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme

Début : Vendredi 2026-03-02

fin : 2026-03-13

2026-03-02

La seconde proposition est l’exposition Ad-elle-Phité , consacrée aux droits des femmes et à l’égalité de genre dans le monde, en partenariat avec Amnesty International.

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

The second proposal is the Ad-elle-Phité exhibition, dedicated to women?s rights and gender equality around the world, in partnership with Amnesty International.

