Exposition Adaptations Bibliothèque Argentonnay mardi 23 septembre 2025.

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-23
fin : 2025-11-29

2025-09-23

Découvrez une sélection d’œuvres et leurs transpositions, du roman à la BD, de la BD au film, du film au roman…
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.   .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46  bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

