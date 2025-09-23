Exposition Adaptations Bibliothèque Argentonnay
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-23
fin : 2025-11-29
Découvrez une sélection d’œuvres et leurs transpositions, du roman à la BD, de la BD au film, du film au roman…
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. .
Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr
