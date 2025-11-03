Exposition « Affiches déchirées, arrêt sur image.s » FIAP Paris Paris

Le FIAP accueille du 3 novembre 2025 au 1er janvier 2026 l’exposition Affiches déchirées, arrêt sur image.s de Valérie Mancheron.

À travers cette série photographique, les couloirs du métro parisien deviennent le théâtre d’un imaginaire inattendu : fragments d’affiches, visages mêlés, couleurs et mots composent des œuvres éphémères nées du hasard et du temps. Ces collages capturent la beauté du quotidien, l’invisible derrière le visible, et témoignent d’une poésie urbaine souvent ignorée.

Le vernissage aura lieu le jeudi 6 novembre à 18h30 au FIAP.

Une invitation à s’arrêter, à observer et à redécouvrir la ville autrement.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h30 à 21h00

Du lundi 03 novembre 2025 au jeudi 01 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr