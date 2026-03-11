Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain Loubressac
Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain Loubressac samedi 18 avril 2026.
Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain
Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conversation sur le sensible
Conversation sur le sensible. Les photographies de Bertrand Hugues révèlent l’herbier imaginaire de la lumière, temps suspendu. Les sculptures d’Anne Laval capturent le souffle de la nature, instant fragile de sa transformation
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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12
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English :
Conversation on the sensitive
L’événement Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain Loubressac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne