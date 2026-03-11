Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain

Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conversation sur le sensible

Conversation sur le sensible. Les photographies de Bertrand Hugues révèlent l’herbier imaginaire de la lumière, temps suspendu. Les sculptures d’Anne Laval capturent le souffle de la nature, instant fragile de sa transformation

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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

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English :

Conversation on the sensitive

L’événement Exposition Affinités Biomorphiques Art Contemporain Loubressac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne