Exposition Afghanistan, no (wo)man’s land Véronique de VIGUERIE Villefranche-de-Rouergue

Exposition Afghanistan, no (wo)man’s land Véronique de VIGUERIE

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-21

2026-03-06

Véronique de VIGUERIE est une photographe de guerre d’origine toulousaine.

Après ses études photographiques à Londres, Véronique de Viguerie part en Afghanistan de 2004 à 2006. Elle y retourne pour PARIS MATCH en 2008.

De nombreuses fois primées pour ses photoreportages, elle a eu son propre album annuel de REPORTERS SANS FRONTIERES, le numéro 60.

Cette exposition sur les conditions terribles des femmes en Afghanistan a obtenu le Prix Roger PIC en 2025.

En partenariat avec Judo Cultures. .

