Exposition Afghanistan, no (wo)man’s land Véronique de VIGUERIE Villefranche-de-Rouergue

Exposition Afghanistan, no (wo)man’s land Véronique de VIGUERIE
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Gratuit
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-21
2026-03-06
Véronique de VIGUERIE est une photographe de guerre d’origine toulousaine.
Après ses études photographiques à Londres, Véronique de Viguerie part en Afghanistan de 2004 à 2006. Elle y retourne pour PARIS MATCH en 2008.
De nombreuses fois primées pour ses photoreportages, elle a eu son propre album annuel de REPORTERS SANS FRONTIERES, le numéro 60.
Cette exposition sur les conditions terribles des femmes en Afghanistan a obtenu le Prix Roger PIC en 2025.
En partenariat avec Judo Cultures. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
Véronique de VIGUERIE is a war photographer from Toulouse.
