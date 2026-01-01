Exposition Agathe Yette Franken Peinture Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
Exposition Agathe Yette Franken Peinture Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime mercredi 28 janvier 2026.
Exposition Agathe Yette Franken Peinture
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
Date(s) :
2026-01-28
À l’Espace Maxime Moreau une exposition lumineuse signée Agathe Yette Franken
Les toiles de Agathe Yette Franken sublimment l’éclat et la douceur des villages et l’art de vivre en Provence. À découvrir absolument !
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
English : Exposition Agathe Yette Franken Peinture
At Espace Maxime Moreau: a luminous exhibition by Agathe Yette Franken
Agathe Yette Franken’s canvases beautifully capture the charm and tranquility of villages and the Provençal way of life. A must-see!
