Exposition Agathe Yette Franken Peinture Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime

Exposition Agathe Yette Franken Peinture

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-01-28

À l’Espace Maxime Moreau une exposition lumineuse signée Agathe Yette Franken

Les toiles de Agathe Yette Franken sublimment l’éclat et la douceur des villages et l’art de vivre en Provence. À découvrir absolument !

.

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Agathe Yette Franken Peinture

At Espace Maxime Moreau: a luminous exhibition by Agathe Yette Franken

Agathe Yette Franken’s canvases beautifully capture the charm and tranquility of villages and the Provençal way of life. A must-see!

L’événement Exposition Agathe Yette Franken Peinture Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime