Exposition « Agde, Ilots et Archipel » Archives municipales d’Agde Agde

Exposition « Agde, Ilots et Archipel » 19 et 20 septembre Archives municipales d’Agde Hérault

Visite libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Des 3 grands quartiers (Agde centre, Le Cap, Le Grau-La Tamarissière), formant « l’Archipel de vie » aux ilots qui composaient le cœur de ville d’Agde, les archives d’Agde vous invite remonter le temps à la découverte de l’urbanisation de la ville et de quelques-uns des bâtiments historiques emblématiques de la cité, avec la présentation de documents précieux et originaux.

Archives municipales d’Agde Espace Mirabel, Rue Denfert-Rochereau, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 0467946080 Au sein de l’ancienne Caserne Mirabel, aujourd’hui Hôtel-de-Ville, les Archives municipales conservent 900 ans d’Histoire agathoise. Parking de la mairie

© Archives communales d’Agde