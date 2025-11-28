Exposition Agnès K. sculpture sur bois Galerie les Amis des Arts Aix-en-Provence

Exposition Agnès K. sculpture sur bois

Du 28/11 au 11/12/2025 tous les jours de 10h à 19h. Galerie les Amis des Arts 26 cours mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Agnès K. sculptrice dévoile ses sculptures en bois un dialogue entre nature et émotion, entre équilibre et poésie.

À Aix-en-Provence, les bois prennent vie et murmurent leurs secrets. Les sculptures d’Agnès K. invitent à la contemplation, entre lumière et matière, silence et mouvement. Chaque pièce est une respiration, une trace du vivant, une étreinte entre la main et l’arbre. .

Galerie les Amis des Arts 26 cours mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 67 54 24 agneskpro@gmail.com

English :

Sculptor Agnès K. unveils her wood sculptures: a dialogue between nature and emotion, balance and poetry.

German :

Die Bildhauerin Agnès K. enthüllt ihre Holzskulpturen: ein Dialog zwischen Natur und Emotion, zwischen Gleichgewicht und Poesie.

Italiano :

La scultrice Agnès K. presenta le sue sculture in legno: un dialogo tra natura ed emozione, tra equilibrio e poesia.

Espanol :

La escultora Agnès K. presenta sus esculturas de madera: un diálogo entre naturaleza y emoción, entre equilibrio y poesía.

