EXPOSITION AGNÈS PUIG BLEUS LUMIÈRE Place de l’Obélisque Port-Vendres
mardi 11 août 2026 · Place de l'Obélisque · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
EXPOSITION AGNÈS PUIG BLEUS LUMIÈRE
Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-22 15:00:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
La Méditerranée révèle ici toutes ses nuances. Agnès Puig sublime la lumière, les reflets et les paysages marins dans une peinture empreinte de douceur, d’émotion et de contemplation.
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Place de l’Obélisque Caserne du Fer à Cheval Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 9 75 63 16 78
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English :
Here, the Mediterranean reveals all its nuances. Agnès Puig captures the light, the reflections, and the seascapes in a painting imbued with gentleness, emotion, and contemplation.
L’événement EXPOSITION AGNÈS PUIG BLEUS LUMIÈRE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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