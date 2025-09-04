Exposition « Agrandir le bâti » Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Exposition « Agrandir le bâti » Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon jeudi 4 septembre 2025.

Exposition « Agrandir le bâti »

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-04

Qu’aurait-dessiné Émile Fanjat s’il avait dû proposer des extensions aux maisons conçues en 1925 pour la Cité-jardin Jean Jaurès de Besançon ?

C’est le travail demandé aux étudiants de troisième année de l’école d’architecture de Nancy, dans le cadre de l’atelier de projet Architecture du XXe Patrimoine en projet , à la demande de leur professeur Nicolas Beyret, architecte du patrimoine.

À travers des plans, des coupes, des croquis et des maquettes, les étudiants ont proposé des solutions architecturales inventives pour poursuivre l’œuvre de Fanjat. Extensions, surélévations, réhabilitations thermiques, les projets présentés sont des invitations ou des propositions faites aux habitants pour répondre à des nouveaux usages et des contraintes en proie avec leur temps. Chaque typologie de construction a été étudiée, du T1 au T6, en passant par la maison commerciale ou la vaste bâtisse de l’ancienne école.

Cette Cité souvent présentée comme un écoquartier avant l’heure, trouve donc, avec ces réflexions, une seconde vie. C’est un juste et parfait complément au cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères, commandé par la Ville de Besançon et financé par la Direction régionale des Affaires Culturelles, qui sera distribué lors la soirée festive organisée par la Maison de l’architecture de Franche-Comté à la cité-jardin Jean Jaurès.

La cité-jardin Jean Jaurès en fête le Samedi 27 septembre 2025

• 16:00 et 17:00 Visite du quartier avec Florence Lagadec.

• 18:00 Discours des commanditaires de l’étude distribution du guide de recommandations

• 19:00 Repas de quartier partagé avec un four à pain mobile de Hôp Hop Hop

• 20:00 Diaporama sonore de Ama Split et Riky Kiwy, et présentation de leur revue Kiosk #3 consacrée à la citéjardin

Jean Jaurès .

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 83 40 60 contact@maisondelarchi-fc.fr

English : Exposition « Agrandir le bâti »

German : Exposition « Agrandir le bâti »

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Agrandir le bâti » Besançon a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON