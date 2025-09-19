Exposition « Agrandir le bâti » Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon

Exposition « Agrandir le bâti » Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Agrandir le bâti » Vendredi 19 septembre, 09h00, 13h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition Agrandir le bâti, qui présente des maquettes de projets d’étude d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy (ENSAN).

Qu’aurait dessiné Émile Fanjat s’il avait dû proposer des extensions aux maisons conçues en 1925 pour la Cité-jardin Jean Jaurès de Besançon ?

C’est le travail demandé aux étudiants de cibquième année de l’école d’architecture de Nancy, dans le cadre de l’atelier de projet « Architecture du XXe : Patrimoine en projet », à la demande de leur professeur Nicolas Beyret, architecte du patrimoine.

À travers des plans, des coupes, des croquis et des maquettes, les étudiants ont proposé des solutions architecturales inventives pour poursuivre l’œuvre de Fanjat. Extensions, surélévations, réhabilitations thermiques, les projets présentés sont des invitations ou des propositions faites aux habitants pour répondre à des nouveaux usages et des contraintes en proie avec leur temps. Chaque typologie de construction a été étudiée, du T1 au T6, en passant par la maison commerciale ou la vaste bâtisse de l’ancienne école.

Cette Cité souvent présentée comme un écoquartier avant l’heure, trouve donc, avec ces réflexions, une seconde vie. C’est un juste et parfait complément au cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères, commandé par la Ville de Besançon et financé par la Direction régionale des Affaires Culturelles, qui sera distribué lors la soirée festive organisée par la Maison de l’architecture de Franche-Comté à la cité-jardin Jean Jaurès.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition _Agrandir le bâti_, qui présente des maquettes de projets d’étude d’étudiants de l’École nationale supérieure de dû … #architecture #citéjardin #extension

© Ama Split et Ricky Kiwy