Informations pratiques

Gueugnon

Exposition « Agricultrices d’ici et d’ailleurs »

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-10-05

Organisée dans le cadre de l’Année internationale des agricultrices, instituée par l’Organisation des Nations Unies en 2026, l’exposition « Agricultrices d’ici et d’ailleurs » offre un regard poignant sur le rôle central des femmes dans le secteur agricole.

La Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme (CCEALS) vous invite à découvrir douze portraits d’agricultrices locales, dont les visages et les histoires illustrent la résilience et l’engagement au quotidien sur notre territoire. À travers des photographies et des entretiens, elle rend compte des défis et des réalités de celles qui nourrissent notre région. En parallèle, l’exposition élargit l’horizon avec douze agricultrices venues du monde entier, à travers des photographies issues des collections iconographiques de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). Ces images témoignent de la diversité des pratiques agricoles à l’échelle globale et soulignent l’universalité de la lutte pour la souveraineté alimentaire.

Cette confrontation entre le local et l’international met en lumière la force commune des femmes qui, malgré des contextes différents, partagent un même dévouement pour la terre et les générations futures. En visitant cette exposition, vous ne découvrirez pas seulement des visages, mais des engagements concrets pour un avenir durable.

C’est une occasion unique de reconnaître l’apport essentiel des femmes à l’agriculture et de réfléchir collectivement aux enjeux de demain.

Cette exposition est labellisée par le Secrétariat de l’Année internationale des Agricultrices. .

Office de Tourisme Monts & Vallées 1 rue pasteur Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Exposition « Agricultrices d’ici et d’ailleurs »

L’événement Exposition « Agricultrices d’ici et d’ailleurs » Gueugnon a été mis à jour le 2026-09-08 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées – Charolais Sud Bourgogne