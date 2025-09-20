Exposition « Ah ! B.C.D » Musée municipal de Mauriac Mauriac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Quatre artistes, quatre rencontres, quatre styles et expressions. Catherine Burgues : la restauration d’art est son métier, la sculpture, sa passion. Le mauriacois Pierrot Cassan, peintre naïf, croqueur de moments de la vie quotidienne. Marc Darnis, artiste musicien et peintre autodidacte mauriacois et Louis de Verdal, poète, sculpteur, peintre et bûcheron. Dès 1981, l’artiste expose partout en France ainsi qu’en Allemagne, en Belgique et aux Etats-Unis

Derrière l'hôtel de ville, en contre-bas du tribunal, se cachent les anciennes prisons de Mauriac. Constituées de cellules voûtées, elles ont été aménagées en 1812 dans l'ancienne demeure des doyens du monastère Saint-Pierre. Ces prisons en fonction jusqu'en 1951, sont aujourd'hui le cadre inédit et non moins surprenant d'expositions du Musée de Mauriac. Dans un labyrinthe de salles au pavage remarquable, derrière une porte de cachot, dans des cellules avec de petites ouvertures, une ambiance particulière se dégage. On imagine d'abord la présence des moines puis celle des prisonniers et leurs gardiens occupant des lieux.

©Ville de Mauriac