Exposition Ailes contre Elles au Musée de l’Aviation de Chasse Musée Européen de L’Aviation de Chasse Montélimar

Exposition Ailes contre Elles au Musée de l’Aviation de Chasse

Musée Européen de L’Aviation de Chasse Chemin de l’Entrée de l’Aérodrome Montélimar Drôme

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-02-07

Cette exposition, met en lumière ces femmes courageuses qui ont sillonné les cieux et marqué l’histoire de l’aviation.

Nous vous attendons au Musée Européen de l’Aviation de Chasse de Montélimar pour vous faire découvrir ces parcours héroïques.

English :

This exhibition highlights the courageous women who have criss-crossed the skies and left their mark on aviation history.

We look forward to seeing you at the Musée Européen de l’Aviation de Chasse in Montélimar, to help you discover these heroic women.

