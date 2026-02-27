Exposition Ajung Trottmann Sung Place de la salle des fêtes Saint-Boil
Place de la salle des fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-02
fin : 2026-04-29
2026-03-02
Ajung est une artiste et illustratrice coréenne mais bourguignonne de cœur ! Elle a illustré plusieurs livres en Corée du Sud et publié un livre en France en 2019. Elle a été sélectionnée parmi les artistes qui illustreront les 12 tableaux de Pontus de Thiard. Ces travaux préparatoires sont exposés au château. Elle expose régulièrement tant dans son pays d’origine qu’en France.
Ajung nous propose une exposition pleine de délicatesse et de poésie ! .
