Exposition Akiko, petit conte zen Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer

Rue Gén Leclerc Bibliothèque Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-11
fin : 2026-05-31
Laissez-vous bercer par les illustrations poétiques d’Antoine Guilloppé.
Du 11 mars au 31 mai à la Bibliothèque Renée Guilloux . Gratuit. Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque .
Rue Gén Leclerc Bibliothèque Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04
