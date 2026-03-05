Exposition Akiko, petit conte zen Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer

Exposition Akiko, petit conte zen

Rue Gén Leclerc Bibliothèque Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-11

fin : 2026-05-31

Laissez-vous bercer par les illustrations poétiques d’Antoine Guilloppé.

Du 11 mars au 31 mai à la Bibliothèque Renée Guilloux . Gratuit. Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque .

Rue Gén Leclerc Bibliothèque Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04

