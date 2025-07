Exposition Alain GARCIA peint la Provence Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Exposition Alain GARCIA peint la Provence

Du 01/08 au 15/08/2025 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Exposition de peinture du 1er au 15 Aout à la Galerie Manville. Alain Garcia peint la Provence.

Alain GARCIA peint dans un style plutôt figuratif. Il expose régulièrement en tant que

Pastelliste à la Galerie Les Amis des Arts à Aix-en-Provence et à la Art Gallery à Bandol, où il

expose son travail de peinture à l’huile. Les bords de mer et Calanques sont aussi de grandes

sources d’inspirations pour lui. Il s’efforce de capturer à travers ses œuvres la beauté et

l’authenticité de cette terre qui l’inspire.Ses œuvres transmettent une passion profonde pour sa

région natale, capturant l’essence du paysage provençal avec une tendresse émouvante. Son

travail est le fruit de décennies de dévouement, chaque trait est la culmination de soixante

ans d’expérience et de pratique. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

Painting exhibition from August 1st to 15th at Galerie Manville. Alain Garcia paints Provence.

German :

Gemäldeausstellung vom 1. bis 15. August in der Galerie Manville. Alain Garcia malt die Provence.

Italiano :

Mostra di pittura dal 1° al 15 agosto alla Galerie Manville. Alain Garcia dipinge la Provenza.

Espanol :

Exposición de pintura del 1 al 15 de agosto en la Galerie Manville. Alain Garcia pinta la Provenza.

