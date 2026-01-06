Exposition Alain Rolland Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
Exposition Alain Rolland Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime jeudi 26 février 2026.
Exposition Alain Rolland
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Douceurs en couleurs une exposition de l’artiste peintre Maximois Alain Rolland à découvrir à l’Espace Maxime Moreau.
.
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 97 10 animations-culturelles@ste-maxime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Alain Rolland
“Sweetness in colours”: an exhibition by the Maximois painter Alain Rolland to discover at the Espace Maxime Moreau.
L’événement Exposition Alain Rolland Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de Sainte Maxime