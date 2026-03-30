Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans samedi 11 avril 2026.
Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque au musée de Tessé
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Albert Maignan, un virtuose à la Belle époque
Né à Beaumont-sur-Sarthe, Albert Maignan (1845-1908) est un peintre académique aux multiples facettes. Les musées d’Amiens et les musées du Mans s’associent à cette occasion pour évoquer la carrière de l’artiste méconnu. Auteur d’une œuvre riche, Albert Maignan peint tant des peintures d’histoire que des décors monumentaux à Paris et en région.
Le parcours chronologique et thématique permettra aux visiteurs de se plonger dans l’univers du peintre au temps de la Troisième République (1870-1940).
Convoquant tour à tour les grands épisodes de l’histoire et les figures légendaires, Maignan étonne par ses pochades peintes en plein air lors de ses voyages. Ses œuvres de jeunesse sur La Sarthe et Le Mans mettront aussi en lumière son regard sur le patrimoine architectural local, comme la Cité Plantagenêt. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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Albert Maignan, a Belle Epoque virtuoso
L’événement Exposition Albert Maignan, un virtuose à la Belle Époque au musée de Tessé Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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