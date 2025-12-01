Exposition ALBERTELLI/CYB La Boussole Paris

Lʼune suspend le temps dans des espaces étales habités de créatures énigmatiques, et souvent hybrides, ALBERTELLI. Lʼautre saisit lʼinstant baroque abstrait, dans une sensation tourbillonnante de couleurs, CYB.

Toutes deux ont traversé altérité géographique, contrées lointaines, et se sont enracinées dans la tradition picturale et intellectuelle des grands maîtres. Ethnographie pour lʼune, philosophie pour lʼautre, font pleinement partie de leur parcours de peintre.

Cʼest au CROISEMENT de ces approches et de ces personnalités que cette exposition éphémère invite, à la bifurcation des temps, et des espaces.

Vernissage ‒ 18 décembre

Samedi festif ‒ 20 décembre

À partir de 18h

www.albertelli-dominique.com

www.cybpeintre.com

Instagram @dominique_albertelli

Instagram @cyb.peintre

Nous vous invitons à découvrir les univers singuliers des deux artistes : ALBERTELLI et CYB. Leurs différences formelles nʼempêchent pas des sources communes, un point de CROISEMENT : la pesanteur et la grâce.

Du jeudi 18 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

La Boussole 15, avenue Jean Moulin 75014 Paris