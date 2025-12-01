Exposition ALBERTELLI/CYB La Boussole Paris
Exposition ALBERTELLI/CYB La Boussole Paris jeudi 18 décembre 2025.
Lʼune suspend le temps dans des espaces étales habités de créatures énigmatiques, et souvent hybrides, ALBERTELLI. Lʼautre saisit lʼinstant baroque abstrait, dans une sensation tourbillonnante de couleurs, CYB.
Toutes deux ont traversé altérité géographique, contrées lointaines, et se sont enracinées dans la tradition picturale et intellectuelle des grands maîtres. Ethnographie pour lʼune, philosophie pour lʼautre, font pleinement partie de leur parcours de peintre.
Cʼest au CROISEMENT de ces approches et de ces personnalités que cette exposition éphémère invite, à la bifurcation des temps, et des espaces.
Vernissage ‒ 18 décembre
Samedi festif ‒ 20 décembre
À partir de 18h
Instagram @dominique_albertelli
Instagram @cyb.peintre
Nous vous invitons à découvrir les univers singuliers des deux artistes : ALBERTELLI et CYB. Leurs différences formelles nʼempêchent pas des sources communes, un point de CROISEMENT : la pesanteur et la grâce.
Du jeudi 18 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-18T15:00:00+01:00
fin : 2025-12-21T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-18T14:00:00+02:00_2025-12-18T19:00:00+02:00;2025-12-19T14:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T14:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-21T14:00:00+02:00_2025-12-21T19:00:00+02:00
La Boussole 15, avenue Jean Moulin 75014 Paris