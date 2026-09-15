Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau Orthez
jeudi 1 octobre 2026 · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau
Place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-10-01
Carte Blanche à Poids Plume Editions.
Exposition en extérieur de détails des illustrations de l’album « Grand-père m’a donné un ruisseau » (texte de Gaëlle Perret et illustrations d’Aurélia Fronty). .
Place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau
L’événement Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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