Informations pratiques

Orthez

Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau

Place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-10-01

Carte Blanche à Poids Plume Editions.

Exposition en extérieur de détails des illustrations de l’album « Grand-père m’a donné un ruisseau » (texte de Gaëlle Perret et illustrations d’Aurélia Fronty). .

Place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau

L’événement Exposition : Album – Grand-Père m’a donné un ruisseau Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn