Exposition Album Louise Aleksiejew L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen

Née en 1994 à Caen, diplômée de l’ésam Caen-Cherbourg, Louise Aleksiejew développe simultanément une pratique d’artiste plasticienne, de théoricienne et d’autrice de bandes dessinées. Inscrit dans le champ du dessin contemporain élargi, son travail interroge les systèmes de

représentation et leurs pouvoirs narratifs.

Multiplier les styles graphiques, effectuer des bascules entre abstraction et figuration, répondre aux formes et récits produits par d’autres sont les moyens qu’elle utilise pour mener l’enquête sur l’histoire des histoires que représente-t-on, et par quels moyens ? Qu’est-ce qui n’est pas représenté ou invisibilisé, et en quoi cela est-il politique ? Album, titre de l’exposition, traduit ces interrogations et les ambitions d’un projet graphique protéiforme et engagé, entre page blanche à écrire et recueil d’images glanées.

Louise Aleksiejew est représentée par la galerie Bernard Jordan, Paris. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Printemps du dessin 2026. .

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

