Exposition « Aldwarone » à la Boutique Ze Witches à Huelgoat. – Huelgoat, 29 mai 2025 10:00, Huelgoat.

Finistère

Exposition « Aldwarone » à la Boutique Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

2025-05-30

2025-05-31

2025-06-01

De qui de quoi ? Aldwarone sera présent chez nous pour vous faire découvrir ses jeux de cartes ! Venez prendre le temps de vous imprégner de ses univers, choisissez votre bannière, et lancez-vous ! Etes-vous plutôt team Nains, Elfes, Orcs ? Sorcières, on n’a pas encore, mais on va lui suggérer, hin hin .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition « Aldwarone » à la Boutique Ze Witches à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2025-05-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ