Exposition : Alechinsky sur papier Musée bibliothèque Pierre-André Benoît Alès

Exposition : Alechinsky sur papier Musée bibliothèque Pierre-André Benoît Alès samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Alechinsky sur papier 20 et 21 septembre Musée bibliothèque Pierre-André Benoît Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition Pierre Alechinsky au Musée-bibliothèque PAB

Le Musée-bibliothèque PAB à Alès donne carte blanche à Pierre Alechinsky, figure majeure de l’art contemporain.

Cette exposition unique rassemble près de 200 œuvres — dessins, gravures, papiers marouflés, livres d’artiste — couvrant huit décennies de création.

Une belle occasion de rendre hommage à l’amitié entre l’artiste et Pierre André Benoit, fondateur du musée.

Musée bibliothèque Pierre-André Benoît Rue de Brouzen, 30100 Ales Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 98 69 https://www.museepab.fr Le musée-bibliothèque Pierre-André Benoît propose des expositions mettant en valeur les arts graphiques, le livre d’artiste, la poésie et les artistes de sa collection.

En 1986, Pierre-André Benoît, également connu sous le nom de PAB en tant qu’éditeur, imprimeur, poète, sculpteur et dessinateur, fait don de sa remarquable collection d’œuvres d’art moderne à sa ville natale, Alès, afin de créer un musée qui portera son nom. La collection du musée est particulièrement riche en arts graphiques et en livres illustrés. L’une des particularités est le « petit format » ou « les minuscules », une passion de PAB.

La collection de PAB est exceptionnelle, reflétant son intuition et sa personnalité : elle comprend des peintures, des dessins et des gravures d’artistes tels qu’Alechinsky, Braque, Picasso, Miró, Picabia, Survage, Viera da Silva, Bryen, Hugo, ainsi que près de 450 livres créés par PAB, associant poésie et peinture, qui ont été déposés par la BnF (Bibliothèque nationale de France).

de la couleur, du papier et du plaisir papier Alechinsky

©vde Musée Pab