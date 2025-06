Exposition « Alechinsky sur papier » – Musée PAB Alès 20 juin 2025 12:00

Exposition « Alechinsky sur papier » 20 juin 2025 – 4 janvier 2026 Musée PAB Plein tarif : 7 €

Demi-tarif : 4 €

Gratuit : voir les détails sur le site internet

Pass individuel annuel : 19 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-20T14:00:00+02:00 – 2025-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-01-04T14:00:00+01:00 – 2026-01-04T18:00:00+01:00

Cette exposition unique de son travail sur papier, réunie près de 200 œuvres rarement présentées – dessins, gravures, papiers marouflés et livres d’artiste – et couvre huit décennies de création. L’occasion aussi d’un hommage à l’amitié entre l’artiste et le fondateur du Musée, Pierre André Benoit.

Pierre Alechinsky, peintre et graveur belge naturalisé français, né en 1927, fait partie du groupe CoBrA (COpenhague, BRuxelles, Amsterdam) de 1949 à 1951. D’abord formé à la typographie, il vient à la peinture en autodidacte. En 1965, il peint Central Park, œuvre magistrale qui marque un tournant dans sa carrière. Il y introduit ses premières « remarques marginales », marqueur essentiel de son travail artistique qui offrent une lecture sans cesse renouvelée de ses œuvres ; et adopte l’acrylique sur papier, délaissant progressivement l’huile et le chevalet, lui permettant de libérer son geste et son inventivité. Façonné par le milieu de l’imprimerie, Pierre Alechinsky se distingue aussi par son goût des papiers anciens, qu’il réhabilite pour leur offrir une nouvelle destinée, souvent emprunte d’humour.

À travers cette carte blanche au Musée-bibliothèque PAB, Pierre Alechinsky orchestre ainsi son propre parcours rétrospectif. En puisant dans sa collection personnelle, il établit des résonances inédites entre œuvres d’époques, techniques et formats différents, selon son regard et sa sensibilité. Un accrochage pensé comme une expérience, où « explorer » et « ressentir » sont les maîtres mots ; mais qui nous dresse aussi un portrait intime de l’artiste, offrant un accès privilégié à ses inspirations et sa démarche créative.

Pierre Alechinsky a choisi un lieu hautement symbolique pour cette exposition : le Musée-bibliothèque PAB à Alès, créé par Pierre André Benoit (PAB), imprimeur, artiste et poète, avec qu’il a entretenu une relation artistique féconde. Après une première collaboration à distance en 1967, les deux hommes se rencontrent en 1974, et travailleront ensemble sur 26 éditions, où Pierre Alechinsky fera les illustrations des ouvrages publiés par PAB. Il exécutera également une fresque en lave émaillée qui orne aujourd’hui encore la façade du Musée-bibliothèque PAB. De nombreux livres d’artiste présentés dans l’exposition Alechinsky sur papier , témoignent ainsi de cette complicité créative, inscrivant cet événement dans la continuité de leur dialogue.

