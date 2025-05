EXPOSITION ALEXANDRE HOLLAN, SUR LE MOTIF LES IMPRESSIONS VIVANTES, À « L’ORANGERIE DE LA DOURNIE » – Saint-Chinian, 1 juin 2025 07:00, Saint-Chinian.

Hérault

EXPOSITION ALEXANDRE HOLLAN, SUR LE MOTIF LES IMPRESSIONS VIVANTES, À « L’ORANGERIE DE LA DOURNIE » Route de Saint-Pons Saint-Chinian Hérault

Début : 2025-06-01

fin : 2025-07-20

2025-06-01

Le Domaine La Dournie fait dialoguer patrimoine et création contemporaine.

Lieu d’inspiration et de création, au printemps, le domaine a accueilli Simon Augade. Né en 1987 dans les Hautes-Pyrénées, Simon Augade est un artiste nomade qui crée in situ des œuvres en dialogue avec leur environnement architectural ou paysager.

Bois d’Ente, la sculpture créée à La Dournie vient se greffer sur l’un des pins du domaine décimé par un fort coup de vent, prolongeant ainsi la vie de l’arbre.

Le domaine inaugurera cet été, dans l’ancienne Orangerie restaurée, un lieu d’exposition avec une présentation d’un ensemble choisi d’œuvres d’Alexandre Hollan.

Né en 1933 en Hongrie, Alexandre Hollan est fortement ancré dans le midi, où il vit et travaille une grande partie de l’année depuis plus de 40 ans. Le musée Fabre de Montpellier, qui a reçu une importante donation, lui a consacré une exposition personnelle en 2018.

L’exposition présentera tous les aspects de son travail, Arbres, Vies silencieuses et Recherches sur la lumière, accordant une place privilégiée aux Arbres, en regard de ceux du parc historique du domaine.

Fortement intériorisé chez Alexandre Hollan, ou plus expressif pour Simon Augade, l’arbre, source inépuisable d’inspiration, sera le trait d’union entre les œuvres et les générations, patrimoine et création.

L’exposition est accessible du 1er juin au 20 juillet , du mercredi au dimanche, de 16 h à 20 h. Entrée libre et gratuite.

Vernissage le samedi 31 mai à 16 heures, en présence de l’artiste, suivi de la projection du film d’Illés Sarkantyu, en présence du réalisateur.

, des visites de l’exposition et des ateliers de pratique artistique sont proposés aux groupes sur réservation. .

Route de Saint-Pons

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 80 66 11 09 stmath22@gmail.com

