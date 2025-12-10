Exposition Alexandre MIGAUD

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31

Venez découvrir à la MJC l’exposition de l’artiste Alexandre Migaud.

Entre expression du lâcher prise et harmonie de la composition.

Vernissage le 15 janvier 2026 à 18h00. .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

English :

L’événement Exposition Alexandre MIGAUD La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44