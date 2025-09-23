Exposition Alexane Nylon Thionville

Exposition Alexane Nylon Thionville mardi 23 septembre 2025.

Exposition Alexane Nylon

22 Rue du Vieux Collège Thionville Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-23

fin : 2025-10-02

2025-09-23

Originaire de la région, Alexane Nylon propose des photographies argentiques mêlées de surréalisme, d’engagement féministe et de psychanalyse, inspirées par de nombreux mediums comme le cinéma ou la littérature.Tout public

22 Rue du Vieux Collège Thionville 57100 Moselle Grand Est

English :

A native of the region, Alexane Nylon’s silver photographs are a blend of surrealism, feminist commitment and psychoanalysis, inspired by numerous media such as cinema and literature.

German :

Die aus der Region stammende Alexane Nylon bietet Silberfotografien an, in denen sich Surrealismus, feministisches Engagement und Psychoanalyse vermischen und die von zahlreichen Medien wie dem Kino oder der Literatur inspiriert sind.

Italiano :

Originaria della regione, le fotografie d’argento di Alexane Nylon sono una miscela di surrealismo, impegno femminista e psicoanalisi, ispirata da un’ampia gamma di media, tra cui film e letteratura.

Espanol :

Natural de la región, las fotografías plateadas de Alexane Nylon son una mezcla de surrealismo, compromiso feminista y psicoanálisis, inspiradas en una amplia gama de medios, como el cine y la literatura.

