Certain(e)s utilisent des mots, des notes de musique ou leur corps pour exprimer leurs sentiments, leurs émotions…

Toujours à la recherche d’un équilibre, d’une harmonie, Alex s’exprime par l’illustration, par la peinture ou bien encore par le Zentangle (art graphique apaisant né aux Etats-Unis au début du XXI ème siècle par deux artistes américains Maria Thomas [calligraphe] et Rick Roberts.

Venez découvrir son univers, entre les lignes aux influences primitives et figuratives, mais aussi symboliques.

L’artiste vous accueillera avec joie au FARGES7 à Périgueux le Mercredi de 14 h à 19 h jour du vernissage qui aura lieu à partir de 17h30, puis le jeudi le vendredi et le samedi de 12 h à 18 h et le dimanche 1er juin de 14 h à 18 h.

L’exposition sera visible, hors présence de l’artiste, le lundi 26 mai de 15 h à 17 h et le mardi 27 de 14 h à 18 h. .

Farges 7 7 Rue des Farges

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 70 35 72 fabrisalexandra@yahoo.fr

