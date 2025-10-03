Exposition Alfred Paesaggi Segreti : promenades italiennes Mediathèque d’Hyères Hyères

Exposition Alfred Paesaggi Segreti : promenades italiennes 3 et 4 octobre Mediathèque d’Hyères Var

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’exposition Paesaggi Segreti : promenades italiennes (du 3 octobre au 29 novembre) met à l’honneur une sélection d’oeuvres originales du dessinateur et illustrateur Alfred.

Autour de cette exposition seront aussi proposés un concert dessiné avec JP Nataf, des projections de films, des ateliers, une conférence, des lectures, et des rencontres avec des auteurs de littérature italienne.

Mediathèque d’Hyères 3 Place Lefevre 83400 HYERES Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 00 11 30 https://mediatheque.ville-hyeres.fr/

