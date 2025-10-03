Exposition Alice Calm : des graines en partage Bibliothèque Guillotière Lyon

Exposition Alice Calm : des graines en partage 3 et 4 octobre Bibliothèque Guillotière Rhône

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Le fil rouge est une carte blanche proposée à un/une artiste : Alice Calm s’est prêtée au jeu.

« Émerveillée par la diversité des grains de maïs, leurs couleurs et leurs formes, j’ai eu envie de valoriser et partager cette précieuse richesse.»

Le « fil rouge » présente quelques réalisations utilisant les grains comme matière première et permet un voyage à la fois imaginaire et scientifique, sensoriel et culturel à la découverte quelques variétés.

Dans le cadre de la Biennale « Hors Normes »

Bibliothèque Guillotière 25 Rue Béchevelin, 69007 Lyon, France Lyon 69007 La Guillotière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478690115 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-7eme-arrondissement-guillotiere La bibliothèque de la Guillotière dispose de plusieurs espaces distincts qui permettent à tous de trouver leur place. Sa mission première est d’être une bibliothèque pour les enfants, et donc de favoriser une large approche de la lecture enfantine en collaboration avec les parents. N’hésitez pas à interroger les bibliothécaires si vous vous posez des questions au sujet du choix des lectures de vos enfants ou sur l’accompagnement que vous pouvez leur apporter dans leur découverte du livre.

Mosaïque – © Alice Calm