Exposition Alice Calm : des graines en partage Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Exposition Alice Calm : des graines en partage Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon vendredi 3 octobre 2025.

Exposition Alice Calm : des graines en partage 3 et 4 octobre Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Le fil rouge est une carte blanche proposée à un/une artiste : Alice Calm s’est prêtée au jeu.

« Émerveillée par la diversité des grains de maïs, leurs couleurs et leurs formes, j’ai eu envie de valoriser et partager cette précieuse richesse.»

Le « fil rouge » présente quelques réalisations utilisant les grains comme matière première et permet un voyage à la fois imaginaire et scientifique, sensoriel et culturel à la découverte quelques variétés.

Ce fil rouge, à tendre entre plusieurs bibliothèque de Lyon, m’a conduite à décliner les mises en scène pour des propositions particulières à chaque bibliothèque.

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

Le fil rouge est une carte blanche proposée à un/une artiste : Alice Calm s’est prêtée au jeu.

Mosaïque – © Alice Calm