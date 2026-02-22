Exposition Alison Bechdel On s’est bien amusé malgré tout | Pop Women Festival Médiathèque Jean Falala Reims

Exposition Alison Bechdel On s’est bien amusé malgré tout | Pop Women Festival

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-05

Tout public

Accueillir Alison Bechdel au POP WOMEN FESTIVAL est un honneur et une étape marquante à l’occasion des cinq ans du festival. Autrice mondialement reconnue, figure majeure de la culture contemporaine, elle a marqué plusieurs générations de lectrices et de lecteurs bien au-delà du champ de la bande dessinée. Ses livres ont contribué à faire entrer les récits intimes, les histoires familiales et les expériences queer dans la culture populaire internationale, tout en nourrissant durablement la réflexion féministe, artistique et politique.

Connue également pour le test de Bechdel-Wallace , devenu un outil critique largement partagé dans le cinéma et l’audiovisuel, Alison Bechdel incarne une œuvre dont l’impact dépasse largement le cadre artistique. En lui consacrant une exposition et une rencontre exceptionnelle, le festival affirme son ambition faire dialoguer création, pensée et transmission, et inscrire Reims comme un lieu vivant de circulation des grandes voix internationales qui façonnent notre regard sur le monde contemporain.

Après le père, la mère, je demande… l’autrice de romans graphiques la plus iconique de la contre-culture américaine.

Et si le marxisme était soluble dans une émission de téléréalité ? Entre références télévisuelles et obsessions mythologiques, Alison Bechdel prouve qu’elle n’a pas volé son statut d’autrice culte, abordant dans son dernier opus graphique famille, homosexualité et société sous un prisme aussi cynique que tendre, militant qu’accessible, lucide qu’humoristique.

Connue pour sa trilogie autobiographique, initiée par le multi-primé Fun home, Alison Bechdel a exploré dès ses débuts les drames de l’identité sexuelle et familiale, mais aussi son obsession pour les sports de combats et activités physiques en tous genres Le secret de la force surhumaine.

Avec Lessivée, c’est en autrice à succès, partenaire comblée et propriétaire rangée d’une ferme de chèvres naines qu’elle se remet en scène. L’autrice de Gouines à suivre n’a rien perdu de son mordant, qui décrit les affres et paradoxes de nos modes de vies capitalistes.

Le festival rend hommage à travers cette exposition à l’œuvre essentielle de celle à qui on doit le fameux test de Bechdel-Wallace , permettant d’évaluer les stéréotypes de genre au cinéma. Menacée de bannissement, dans une Amérique à laquelle elle tend le miroir de ses contradictions, celle-ci est plus que jamais à découvrir ou à défendre. .

