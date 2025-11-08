Exposition Alison Knowles. Une rétrospective Rue Fernand Léger Saint-Priest-en-Jarez

Exposition Alison Knowles. Une rétrospective

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-08

fin : 2025-03-15

Date(s) :

2025-11-08

Alison Knowles. Une rétrospective est la première exposition complète de cette artiste américaine pionnière, seule membre féminine du groupe à l’origine du courant Fluxus, nébuleuse d’artistes expérimentaux d’avant-garde créée en 1962.

Rue Fernand Léger Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 52 52 mamcaccueil@saint-etienne-metropole.fr

English :

Alison Knowles. A Retrospective is the first comprehensive exhibition of the work of this pioneering American artist, the only female member of the group behind the Fluxus movement, a nebulous group of experimental avant-garde artists founded in 1962.

German :

Alison Knowles. Eine Retrospektive ist die erste umfassende Ausstellung dieser bahnbrechenden amerikanischen Künstlerin. Sie war das einzige weibliche Mitglied der Gruppe, die 1962 die Fluxus-Strömung gründete.

Italiano :

Alison Knowles. A Retrospective è la prima mostra completa dell’opera di questa pionieristica artista americana, unico membro femminile del gruppo Fluxus, il nebuloso gruppo di artisti sperimentali d’avanguardia fondato nel 1962.

Espanol :

Alison Knowles. Una retrospectiva es la primera exposición completa de la obra de esta artista estadounidense pionera, única mujer miembro del grupo impulsor de Fluxus, el nebuloso grupo de artistas experimentales de vanguardia fundado en 1962.

