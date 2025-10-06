Exposition Allaitement Lait’s go Maison du Département Dinan

Exposition Allaitement Lait’s go Maison du Département Dinan lundi 6 octobre 2025.

Exposition Allaitement Lait’s go

Maison du Département 2 Avenue René Cassin Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 08:30:00
fin : 2025-10-31 12:30:00

Date(s) :
2025-10-06

Exposition sur l’allaitement maternelle à la Maison du Département   .

Maison du Département 2 Avenue René Cassin Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 80 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Allaitement Lait’s go Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme