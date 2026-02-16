Exposition Allégorie de la résistance, c’est être un Être Pôle de l’Étang-Neuf Galerie Livandour Saint-Connan

Exposition Allégorie de la résistance, c’est être un Être

Pôle de l’Étang-Neuf Galerie Livandour 7B Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-05-31

Portant écho à l’exposition du Musée de la Résistance en Argoat Résistantes en Bretagne , La Galerie Livandour propose de faire découvrir Allégorie de la résistance, c’est être un Être œuvres de trois artistes iraniennes sur le thème de la résistance des femmes en Iran, à partir du 8 mars, journée de sensibilité et de mobilisation pour les droits de la femme.

Particulièrement opprimées par le Régime des Mollahs depuis 1979, les femmes iraniennes subissent non seulement le port du voile obligatoire et la censure, mais aussi les arrestations et les emprisonnements arbitraires sans oublier les sévices et les tortures administrés par la police des mœurs.

Depuis le 16 septembre 2022, date où la jeune kurde iranienne Mahsa Amini fut assassinée à l’âge de 22 ans par la police pour un défaut du port du voile, un grand mouvement de révolte s’est levé dans tout le pays où les hommes ont rejoint le soulèvement des femmes Les vidéos se multiplient sur internet, elles brûlent les voiles, coupent leurs cheveux, s’enchaînent …

Dans le mois suivant, des dizaines de milliers de personnes et mineurs sont arrêtés et emprisonnés 5 000 perdent la vie dont 71 mineurs. Plus de 5 000 jeunes filles victimes de la répression sont empoisonnées au gaz dans les lieux d’éducation.

Autour du slogan kurde Femme, Vie, Liberté le mouvement s’étend dans tout le Pays , même au sein des prisons, là où Narges Mohammidi est arrêtée depuis 1998. Ingénieur et militante des droits humains, elle enchaîne les peines de prison depuis maintenant 26 ans.

En 2023 le prix Nobel de la Paix lui est décerné.

De nombreux intellectuels et artistes iraniens qui comme elle, soutiennent cette révolte sont eux aussi incarcérés dans la prison d’EVIN.

En hommage à tous ces artistes engagés dans la résistance et la lutte contre cette oppression, en soutien à cette révolution culturelle pour les valeurs humaines, La Galerie Livandour invite deux artistes en exil à exposer leurs œuvres sur ce thème d’actualité brûlant

Hourieh Stier de Lignières-Orgères,

et Guilda Guillaumin de Ploumagoar

Sera également présenté dans cette exposition le film Wrise réalisé par l’artiste iranienne Parisima Kouklan, réfugiée en Australie,

un récit de la résilience de huit femmes iraniennes.

