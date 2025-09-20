Exposition : Alphonse Allais et l’humour fin-de-siècle Médiathèque Maurice Delange Honfleur

Exposition : Alphonse Allais et l’humour fin-de-siècle Médiathèque Maurice Delange Honfleur samedi 20 septembre 2025.

Exposition : Alphonse Allais et l’humour fin-de-siècle Samedi 20 septembre, 14h30 Médiathèque Maurice Delange Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

À l’occasion de cette exposition, le Petit musée Alphonse Allais nous invite à découvrir une sélection d’objets tous plus insolites et décalés les uns que les autres, en lien avec l’écrivain et humoriste normand Alphonse Allais. Parallèlement la médiathèque présentera quelques ouvrages d’Alphonse Allais conservés dans son fonds ancien agrémentés de prêts du Musée Eugène-Boudin à l’effigie d’Alphonse Allais et d’Erik Satie dont on commémore cette année le centenaire de la disparition.

Le vernissage sera suivi d’une conférence interactive sur Alphonse Allais.

Médiathèque Maurice Delange Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Honfleur Calvados Normandie 0231892356 https://mediathequehonfleur.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_honfleur/ Médiathèque Maurice Delange. Vous pouvez emprunter gratuitement des livres, des CD et des DVD, visiter des expositions,

surfer sur Internet, assister à des conférences, des ateliers ou à des spectacles. Pour tous les âges. -place de parking réservée aux personnes handicapées devant la médiathèque

-bande de guidage au sol devant l’établissement

-entrée de plain-pied

-accès en bus via la ligne A des HO Bus

et les lignes 111 et 123 des bus Nomad (arrêt Montpensier)

mais aussi via la ligne B du HO Bus (arrêts Gare routière ou Mairie,

à 2 minutes à pied de la Médiathèque).

-accès en voiture via la D580 et/ou la D513

À l’occasion de cette exposition, le Petit musée Alphonse Allais nous invite à découvrir une sélection d’objets tous plus insolites et décalés les uns que les autres, en lien avec l’écrivain et la de…

Portrait d’Alphonse Allais par Leonetto Cappiello (1875-1942)